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«Девочка на кураже»: Самбурская предстала блондинкой с короткой стрижкой

, 5:21 | Валентин Черников Фото 318

Фанаты поспорили из-за неожиданного образа артистки.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Певица и актриса Настасья Самбурская удивила подписчиков в Instagram неожиданным образом. На очередном фото она показалась поклонникам блондинкой с короткими растрепанными волосами. Хулиганский имидж дополнила ярко-алая помада и блестящий наряд.

Преданные фанаты догадались, что артистка не отказалась от амплуа жгучей брюнетки и опубликовала архивный снимок. На это намекают и ее последние видео в сторис, где Самбурская появляется в кадре с привычными волосами.

Instagram @samburskaya

Тем не менее поклонники принялись обсуждать, насколько их любимице идет цвет блонд и стрижка под мальчика. Некоторые отметили, что такой стиль не подходит актрисе и ей лучше не экспериментировать с внешностью столь радикально. Большинство же похвалило Настасью и сошлось на мнении, что звезда «Универа» прекрасна во всех проявлениях.

«Стильно, харизматично»;

«Ты крутая в любом образе!»

«Ну, ты дала, красотка! Шок — это по-нашему. Красивая в любом цвете»;

«Вам очень идет!»

«Интересный ракурс, девочка на кураже!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram с ироничной подписью.

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