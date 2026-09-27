Аппетиты растут: Боня озвучила требования к доходу будущего мужа

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 44 0

Блогер призналась, что ее ежемесячные расходы достигают 150 тысяч евро.

Боня рассказала, какие качества ценит в мужчинах

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Виктория Боня сообщила критерии для будущего мужа.

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, каким представляет своего будущего мужа. Среди обязательных качеств она назвала честность и хорошее чувство юмора, а к внешности относится без строгих требований — мужчина может быть невысокого роста, если ему комфортно в собственном теле.

Главным условием для избранника Боня считает его финансовую состоятельность. По ее словам, будущий муж должен зарабатывать больше нее. Сама телеведущая оценила свои ежемесячные расходы в 100–150 тысяч евро.

Боня объяснила, что пришла к такому требованию после предыдущих отношений. По ее словам, партнеры сначала старались соответствовать ее привычному уровню жизни, но со временем начинали чувствовать себя некомфортно из-за разницы в финансовых возможностях.

«Мои последние двое отношений показали, что мужчина начинает тушеваться. Первое время он пыжится, делает вид, что это не важно. А потом ему тяжело. Потому что я привыкла себе обеспечивать определенные условия жизни. Не то чтобы мне нужно их обеспечивать, просто чтобы мужчина не терялся», — объясняет девушка.

При этом блогер готова менять собственные привычки ради семьи. В частности, она допускает, что после рождения общих детей на некоторое время откажется от поездок в горы. Боня также заявила, что хотела бы двоих детей и считает, что способна мотивировать партнера на финансовый рост.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня ответила на насмешки комментаторов в социальных сетях после рассказа о том, что у нее нашли паразитов в груди.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Время глубокой ревизии: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

1:45
Названы дата и место прощания с легендой джаза Алексеем Козловым
1:30
Возьмите сдачу: мужчина попытался покусать кобру в Индии
1:15
Трамп отверг идею Ирана по Ормузскому проливу
1:00
Леди Гага скрывается от поклонников после рождения дочери
0:45
Петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа» будут сотрудничать
0:30
Аппетиты растут: Боня озвучила требования к доходу будущего мужа

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Ударил битой со спины: грабитель напал на женщину в Петербурге ради 28 тысяч рублей
«Подсел» на нейросети: директор Эрмитажа перешел на DeepSeek
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен