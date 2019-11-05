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«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

, 14:46 Фото 196

Соблазнительное фото знаменитость сопроводила ироничной подписью.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети. Томная брюнетка позирует в одном кружевном лифе, где видна ее грудь. Сексуальности к образу добавили красные губы. К подписи фото знаменитость подошла с долей сарказма.

«Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу» — подписала пост звезда.

Instagram @samburskaya

Таким способом звезда высмеяла бесконечные обнаженные фото в социальных сетях, которые девушки выставляют ради лайков. Фолловеры оценили чувство юмора Настасьи и оставили восхищенные комментарии.

«Я не лайкнула, надеюсь это не засчитается как грех, ну вы же сами сказали, что не надо»;

«Как всегда с юмором! Обожаю!»;

«Вам это действительно не нужно, вас любят за ваш талант и харизму) Хорошо, что вы это понимаете и не выставляете такие фото», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская в образе нуарной распутницы снялась на пару с советским холодильником.

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