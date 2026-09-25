Глисты в груди: Виктория Боня рассказала всю правду о паразитах

Виктория Боня объяснила информацию о наличие глистов в груди

Блогер Виктория Боня ответила на насмешки комментаторов в социальных сетях после рассказа о том, что у нее нашли паразитов в груди. Блогер записала видео в личном блоге, где удивилась реакции пользователей.

Бывшая участница «Дом-2» рассказала о неприятных ощущениях и паразитах в лимфе и столкнулась с большим количеством шуток о «глистах в груди».

«Меня поражает уровень невежества людей, которые слышат слово „паразиты“ и сразу начинают хихикать про „глистов в груди“ <…> Но гораздо проще поржать в комментариях, чем открыть медицинскую литературу и хоть что-то узнать о собственном теле», — написала Боня под своим видеороликом.

Ссылаясь на врача, блогер сообщила, что в больших городах большое количество тяжелых металлов, с которыми организм может не справляться. Также она отметила, что паразиты могут появиться даже в мозгах, печени и мышцах. В конце своего обращения Боня призвала следить за здоровьем, проходить осмотры у врачей и читать научную литературу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой на своей странице в социальных сетях. Она рассказала, как ей удалось добиться такого подтянутого тела.

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