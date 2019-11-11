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  4. «Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына

«Копия папы!»: Жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына

, 10:50 | Василий Заика Фото 87

Анастасия Шубская выложила в сеть семейную фотографию, на которой позирует с мужем и ребенком.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Супруга трехкратного чемпиона мира по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Instagram показала подписчикам подросшего сына Сергея. На семейной фотографии дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой позирует вместе с 34-летним обладателем Кубка Стэнли, а также годовалым малышом.

Видно, что заботливый отец усадил мальчика себе на колени и помогает ему удержать в руках зеленый шарик.

«Семья», — коротко описала публикацию Анастасия Шубская.

Instagram @nastyashubskaya

Пользователи в комментариях пожелали членам семейства счастья и отметили, что маленький Сергей очень похож на папу.

«Будьте счастливы — очень милые»

«Малыш очень похож на папу!»

«Какие вы классные ребята! Счастья вам!» — пишут фолловеры.

Свадьба Анастасии Шубской и Александра Овечкина состоялась 8 июля 2017 года в День семьи, любви и верности. 18 августа 2018 года на свет появился их первенец Сергей, имя которому дали в честь старшего брата хоккеиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин с женой нарядились тренером и рефери.

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