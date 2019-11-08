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  4. «Сам отец двух дочерей»: Тарасов оправдался после слов об оплеухах для жены

«Сам отец двух дочерей»: Тарасов оправдался после слов об оплеухах для жены

, 16:16 | Анастасия Игонина Видео 75

Футболист в шутку заявил, что в некоторых случаях может ударить супругу.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Дмитрию Тарасову пришлось оправдываться после слов о том, что его жена «может получить леща». Подробные разъяснения футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Мужчина записал длинное видеообращение, в котором подробно пояснил, что вызвавшая волну негатива фраза была шуткой. Более того, реплику, по мнению Тарасова, вырвали из контекста. В начале влога, при записи которого Дмитрий и произнес эти слова, автор видео обращает на то, что они с гостем собираются позлить своих жен.

«Тема домашнего насилия для меня неприемлема. Я сам являюсь отцом двух дочерей. Понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, и у них будут такие же отношения, какие я им показываю», — резюмирует футболист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов при съемках одного из видео для шоу T-Killah заявил, что его молодая жена Анастасия Костенко «может получить леща».

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