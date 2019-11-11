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Денис Клявер опубликовал проникновенный пост в годовщину смерти отца

, 21:52 | Ниса Мурзанаева Фото 30

Илья Олейников ушел из жизни 11 ноября 2012 года.

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Фото, видео: Instagram @denisklyaver; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитый российский актер Илья Олейников ушел из жизни семь лет назад. «Грустному комику», как его прозвали зрители, было 65 лет. В годовщину смерти артиста его сын экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер опубликовал в Instagram проникновенный пост.

«Сегодня семь лет… Знаю, что ты всегда рядом. Вместе с нами. Очень любим тебя, папа», — написал в соцсети певец.

Память Ильи Олейникова в комментариях к публикации почтили Жасмин, Валерия, Саша Савельева, Катя Лель, Оскар Кучера и множество других артистов.

Instagram @denisklyaver

Илья Олейников приобрел невероятную популярность и любовь зрителей благодаря участию в телепроекте «Городок». Серьезные проблемы со здоровьем начались у актера в 2012 году. Артисту был поставлен диагноз — рак легкого. Страшное заболевание унесло жизнь артиста меньше, чем за год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги по цеху вспомнили об Илье Олейникове.

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