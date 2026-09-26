Не экономят на здоровье и носках: Муцениеце и Дранга о семейном бюджете

Агата Муцениеце и Петр Дранга не намерены экономить на здоровье

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга рассказали о семейных расходах после рождения дочери. Об этом пара сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании 30-летия телеканала СТС.

По словам супругов основная часть расходов сейчас приходится на вещи для ребенка. Петр Дранга уточнил, что супруги стараются экономить практически на всем, но есть категория, на которой они не готовы сокращать расходы.

«На здоровье не будем экономить, на всем остальном можно», — сказал музыкант.

Звезда «Закрытой школы», немного подумав, дополнила, что на носки тоже можно не экономить.

Дочь пары Вера родилась 1 декабря 2025 года. Родители практически не рассказывают о девочке публично и не показывают ее фотографии. Ранее стало известно, что Муцениеце и Дранга не хотят превращать дочь в публичную персону.

На юбилей СТС супруги пришли вместе. Муцениеце появилась на мероприятии в красном костюме, а Дранга выбрал смокинг. Праздничное мероприятие было посвящено 30-летию телеканала и презентации нового сезона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда поделилась «беременным» фото в личном блоге. На кадре Муцениеце стоит боком перед зеркалом и приподнимает кофту, чтобы показать большой живот.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.