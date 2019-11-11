«Грех»: чего ждать от ленты Кончаловского о Микеланджело?

В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех». Российский зритель сможет увидеть ленту уже 14 ноября.

Картина посвящена жизни и творчеству Микеланджело Буонарроти — легендарного итальянского скульптора и художника. Подход к теме Кончаловский выбрал довольно неожиданный для современного кинематографа.

Первым внимание привлекает размер кадра — «Грех снят» в формате 4:3. «Квадратный» кадр добавляет аутентичности происходящему на экране. Кроме того, в каждой сцене присутствует огромное количество деталей — поэтому критики настоятельно рекомендуют смотреть картину на максимально большом экране.

Особую атмосферу создает решение Кончаловского отказаться от профессиональной массовки — в части сцен снимаются обычные рабочие. Например, добытчики мрамора в Карраре в реальной жизни — обычные итальянцы.

В целом, Кончаловский не пытается создать романтический флер вокруг персонажа Микеланджело — режиссер показывает главного героя как реального человека со всеми его пороками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 82-летний Андрей Кончаловский заговорил о завещании.