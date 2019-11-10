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«Недвижимость и здоровье»: 82-летний Кончаловский заговорил о завещании

, 17:54 | Игорь Рязов 159

В первую очередь режиссер завещал правнукам желание учиться, предупредив о важности высокой культуры.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Режиссер Андрей Кончаловский ответил на вопросы поклонников. Во время беседы он завещал потомкам желание учиться, недвижимость и здоровье.

«Правнукам я завещаю желание учиться всю жизнь. Недвижимости и здоровья», — цитирует Кончаловского Starhit.

Режиссер также сказал, что ответственность за подрастающее поколение всегда лежит на родителях. Это взрослые должны следить за гармоничным физическим и моральным развитием детей. Если же родители не учат потомков, то последних нельзя ни в чем винить.

«Первый учитель — это папа с мамой, и если первый учитель не научил ничему, то обвинять потомство не в чем», — убежден 82-летний Кончаловский.

Он добавил, что ключевой ценностью в жизни не должны быть деньги. В качестве источника главного наслаждения лучше выбрать культуру. Потому что есть множество богатых людей, которые глубоко несчастны из-за низкой культуры, объяснил творец.

У Кончаловского семеро детей и десять внуков. В течение жизни он женился пять раз. В настоящее время его супругой является актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Андрей Кончаловский доверил жене сыграть главную роль в своем фильме «Грех». На красной дорожке они смотрели друг на друга влюбленными глазами.

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