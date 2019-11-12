«Одноклассники» объявили о запуске сервиса для звонков в компании внутри соцсети

«Одноклассники» запустили сервис, пользуясь которым можно обращаться в компании с помощью голосовых и видеозвонков, не выходя из соцсети.

Таким образом, на базе групп «ОК» появятся полноценные колл-центры. При этом для звонка в компанию необязательно проходить авторизацию в соцсети — достаточно воспользоваться специальным виджетом, который владелец группы сможет получить в настройках и установить на свой сайт.

Новый сервис будет работать как в десктопной версии «Одноклассников», так и в приложениях на iOS и Android. В день его запуска в соцсети откроется «горячая линия» службы поддержки «ОК». С 12:00 до 15:00 по московскому времени пользователи получат возможность обратиться с помощью голосовой и видеосвязи. Одним из первых новую функцию интегрировал сервис заказа такси «Ситимобил». Также с помощью звонков в «Одноклассниках» можно будет задать свои вопросы ряду общественных организаций, включая официальное сообщество российских учителей, Национальный центр финансовой грамотности и фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ».

Ранее 5-tv.ru рассказал о доступе к статистике профилей, который получили пользователи «Одноклассников».