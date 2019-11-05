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  4. Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц

Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц

, 14:33 26

Для того, чтобы использовать новую функцию, необходимо иметь больше ста друзей в соцсети.

Фото: ok.ru

«Одноклассники» открыли для пользователей доступ к статистике профилей. С помощью новой функции можно узнать, какой контент вызывает у друзей наибольший интерес.

Раньше такая возможность была доступна только знаменитостям с верифицированным профилем в соцсети и группам. Статистика позволяет отслеживать такие данные, как охват (количество человек, увидевших пост), география друзей и их действия (классы, комментарии, просмотры, переходы на страницу и репосты).

Новый функционал будет полезен и тем, кто занимается в соцсети продвижением своего бизнеса с помощью страницы в «Одноклассниках», а также авторам уникального контента: отслеживая данные статистики, можно понять, что интересно клиентам. Новая функция доступна пользователям, у которых в друзьях более ста человек. Данные статистики начнут собираться после того, как в разделе «Настройки» будет активирован соответствующий инструмент.

Ранее 5-tv.ru рассказал о прямых трансляциях с Интернациональной выставки собак «Россия 2019», которые проходили в «Одноклассниках» со 2 по 4 ноября.

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