«Постарел слегка и похудел»: Месхи удивил новым фото после развода с Климовой

Бывший супруг российской актрисы Екатерины Климовой впервые опубликовал в Instagram фото после развода. Ранне Гела Месхи показывал свои снимки только в мае 2019 года. Вскоре после этого стало известно, что в семье знаменитостей произошел разлад, и актер практически перестал вести соцсети.

Свежий кадр звезды военной драмы «Спасти Ленинград» вызвал у фанатов артиста двоякие впечатления. Часть поклонников, преимущественно женщины, пришли к выводу, что статус завидного холостяка добавил Месхи недостающего очарования. По их мнению, бывший муж звезды после расставания с ней стал выглядеть еще более статно и сексуально.

Instagram @gela_mesxi

«Гела Месхи — мужественный и красивый! Божественно талантлив и миллионами любимый!»

«Талантливый красавец!»

«Бесподобный мужчина! Все хорошеешь», — восторгались юзеры.

Другие, напротив, сошлись во мнении, что Гела заметно сдал и потерял свою привлекательность. По мнению некоторых фолловеров, звезда стал выглядеть старше и похудел, что ему совсем не к лицу.

«Гела, не уходи в сумрак… Ты нужен! Ты вдохновляешь».

«Гела, не грусти, все будет хорошо!»

«Похудел?»

«Гела похудел…где красивые щечки?»

«Постарел слегка», — отметили комментаторы.

В свою очередь, бывшая избранница Месхи не заставляет подписчиков долго ждать новых фото. Как ранее сообщал 5-tv.ru, недавно Екатерина Климова устроила фотосессию в воде в воздушном платье.