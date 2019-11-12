Добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире

Добыча нефти в России обходится вдвое дороже, чем в Саудовской Аравии. Такое заключение сделала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. Себестоимость российской нефти — 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара на море. В СА и в Кувейте — около 17 долларов за баррель.

Как уточняет РБК, основная доля полной себестоимости добычи российской нефти приходился на налоги. В 2018 году выручка нефтедобывающих компаний облагалась налогом в 65%. Для мировых нефтегазовых структур налоговая нагрузка составляет от 18 до 35%.

Дороже, чем в РФ, добыча «черного золота» на сухопутных и морских проектах в Казахстане — 46 и 51 доллар соответственно, на сухопутных проектах в США, в Анголе, на офшорных проектах в Таиланде, в Азербайджане, Индии и Китае.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался один из шестерых пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске.