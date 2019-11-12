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Михаил Шуфутинский готовится к свадьбе?

, 12:35 | Мия Субботина 86

В окружении шансонье ходят слухи, что музыкант собрался связать себя узами брака с новой избранницей.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Известный шансонье Михаил Шуфутинский вновь задумался о свадьбе, пишет «Собеседник» со ссылкой на коллег артиста. Говорят, что на личном фронте у музыканта все замечательно.

После смерти жены Маргариты, с которой Шуфутинский счастливо прожил в браке 44 года, рядом с шансонье стали замечать танцовщицу из его собственного балета. Поговаривают, что именно она помогла пережить Михаилу тяжелый период после кончины супруги. А на днях пронесся слух, что певец собрался официально заключить брак с девушкой, однако сам артист не подтвердил эту информацию.

«Когда меня достойная женщина выберет, которой я буду подходить, будет свадьба. Но это вас не касается», — подчеркнул артист в комментарии «Собеседнику».

Делиться информацией о личной жизни артист не любит и на все вопросы о романе с молодой девушкой отвечает сухо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев готовится к свадьбе.

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