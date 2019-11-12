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Теперь жених! Дмитрий Шепелев готовится к свадьбе

, 8:46 | Карина Бернтгольц Видео 15

Российский телеведущий сделал предложение руки и сердца 36-летней Екатерине Тулуповой.

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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev, @tulupova

Бывший избранник Жанны Фриске, российский телеведущий Дмитрий Шепелев женится. Шоумен решил покинуть ряды завидных холостяков и сделать новый шаг в отношениях со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Спустя полгода с начала романа Шепелев сделал предложение руки и сердца своей спутнице и получил положительный ответ, пишут 7дней.ru.

Невестой телеведущего стала 36-летняя девушка родом из Владивостока. Она окончила престижный московский вуз и стала дипломированным дизайнером интерьером. Для того чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки, Екатерина прошла Миланские курсы дизайна.

Вместе со своим избранником Тулупова любит путешествовать по миру и знакомиться с культурами разных стран. Например, прошлым летом Дмитрий снял в Тоскане роскошную виллу, и влюбленные провели там свой отпуск.

О подробностях грядущего торжества пока ничего известно. Ясно только одно: ни Шепелев, ни его невеста не хотят устраивать пышное празднество. Главное — вместе, а как и где для них не имеет значения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев поговорил в Instagram о воспитании детей.

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