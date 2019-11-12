Любовные драмы и проблемы с финансами: Чем опасен 2020 год Белой крысы

Предсказатели уже давно заметили, что каждый год обладает особой энергетикой — отрицательной или положительной — которая влияет на ход событий. Например, 2020 год Белой крысы будет преимущественно позитивным, однако вместе с этим он может принести ряд проблем. О том, каких трудностей следует опасаться в это время, рассказал портал Daily Horo.ru.

Проблемы в любовной сфере

Эксперты в области астрологии советуют воздержать от опрометчивых решений и необдуманных поступков в 2020 году. Как правило, в год Крысы многие устают от рутины и окунаются с головой в омут любви — хочется сделать все, что угодно, чтобы нарушить привычное течение жизни.

Тем не менее, по мнению предсказателей, мимолетное удовольствие не стоит того, чтобы отказываться от действительно стоящих вещей. Постарайтесь ценить настоящие отношения и избегать ссор со своим партнером. Если вы очень ревнивы, постарайтесь контролировать себя.

Любой конфликт, возникший на почве ограничения свободы, может привести к разрыву. А вновь завоевать симпатию второй половинки из-за энергетики года Крысы будет очень нелегко.

Финансовые сложности

2020 год — время глобальных изменений. Стихия Металла, влияющая на людей в это время, заставляет их полностью отказаться от осторожности и тратить деньги направо и налево. Если вас настигнет такое желание, лучше его побороть.

Любые незапланированные траты могут привести к тому, что вы попадете впросак и долгое время не сможете выбраться из финансовой ямы. Астрологи не рекомендуют вкладывать деньги в рискованное дело и брать кредиты. Только заранее проработанные планы и расчеты затрат помогут вам избежать денежных проблем.

Перепады настроения и нестабильность здоровья

2020 год будет високосным, поэтому в это время следует уделять особенное внимание своему здоровью и, в частности, сну. Не стоит переутомлять себя и проводить за работой сутки напролет. В случае даже незначительного недомогания эксперты советуют обращаться за медицинской помощью, иначе велик риск серьезных заболеваний.

Не исключены резкие перепады настроения, депрессия, которая также негативно влияет на организм. Чтобы не увязнуть в пучине отчаяния, нужно обязательно находить время на отдых и проводить его в тишине и спокойствии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и в чем встречать год металлической Крысы.