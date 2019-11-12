Новый 2020-й: как, где и в чем встречать год металлической Крысы

Полтора месяца осталось до Нового Года. Приближается год металлической, или белой, Крысы — пришло время начать подготовку к торжеству.

В нарядах астрологи советуют отдавать предпочтения оттенкам, близким к естественному окрасу символа 2020 года — белый, коричневый и бежевый будут самым удачным выбором. Любители эффектных образов могут остановиться на любом цвете с металлическим отливом. Серый и серебристый также будут хорошим вариантом. А вот чего на себя надевать не стоит — так это «огненных» оттенков: желтого, оранжевого, красного.

Год Крысы подразумевает большое разнообразие блюд на праздничном столе — в природе это всеядный грызун, поэтому четких требований к меню нет. Но, цитирует РИА Новости астролога Элеонору Гинзбург, к столу стоит подать фруктовую и овощную нарезки, а также блюда со злаками.

Праздновать лучше всего дома, с семьей. Крыса предпочитает оставаться дома и не любит больших шумных компаний. Хорошей идеей будет поместить в центр стола статуэтку крысы с символами того, что она считает своей защитой.

«Символ удачи — это дерево. Соответственно, можно использовать любую деревянную символику и все оттенки зеленого. Для крысы всегда элементом защиты является металл, потому что они так себя чувствуют защищенными. Поэтому можно использовать и любые элементы металла», — рассказывают астрологи.

Традицию загадывать желания эксперты также одобряют. Суммарная сила веры людей в то, что новогодние желания сбываются, действительно заставляют примету работать. Как добавила астролог Лилия Любимова, большую роль в этом играет приподнятое настроение празднующих — оно усиливает позитивную энергию, которая нужна для исполнения загаданного.

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