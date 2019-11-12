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  4. Скончался тренер боксера Дмитрия Бивола Николай Исаев

Скончался тренер боксера Дмитрия Бивола Николай Исаев

, 14:34 | Валентин Черников 26

В число его подопечных входили призеры международных соревнований, включая чемпиона мира по версии WBA.

Фото: Instagram @sfbspb

На 64-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по боксу Николай Исаев. Весть о его кончине разместила на странице в Instagram Спортивная федерация бокса (СФБ) Санкт-Петербурга.

«Долгие месяцы он сражался с тяжелой болезнью, но несмотря на это, Николай Петрович до последних дней участвовал в боксерской жизни, помогал своим ученикам и коллегам», — говорится в сообщении.

За годы работы Исаев выпустил 32 мастера спорта и двух мастеров спорта международного класса. В число его подопечных вошел чемпион СССР Роберт Имамов и Дмитрий Бивол, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Клявер опубликовал проникновенный пост в годовщину смерти отца. Илья Олейников ушел из жизни 11 ноября 2012 года.

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