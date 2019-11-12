«Мне спасли жизнь»: Моралес заявил, что на него готовили покушение

Самолет с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту приземлился в столице Мексики. Ушедший в отставку глава государства заявил после посадки, что на него готовилось покушение.

«Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (мексиканский лидер — Прим. ред) спас мне жизнь! Спасибо, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь», — сказал Моралес встречавшему его главе МИД Мексики Марсело Эбрарду.

Экс-президент Боливии пояснил, что на него готовилось покушение. Об этом он узнал от одного из сотрудников его службы безопасности. Еще до отставки агент получил от злоумышленников предложение выдать своего шефа за 50 тысяч долларов.

«Поэтому я говорю, что вы спасли наши жизни. Пока я жив, борьба продолжается», — заключил бывший боливийский лидер.

Как сообщал 5-tv.ru, Эво Моралес был вынужден уйти в отставку после массовых беспорядков в Боливии. Экс-президента приютила Мексика.