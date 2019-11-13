День преподобных Никодима и Спиридона: что нужно успеть сделать 13 ноября

Православный мир 13 ноября вспоминает преподобных Никодима и Спиридона, которые жили в XII веке. Они прославились тем, что провели три десятка лет в Ближних (Антониевых) пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников. Там верующие занимались выпеканием просфор — богослужебного литургического хлеба.

Согласно преданию, однажды печь и пол вокруг загорелись, что угрожало уничтожением многих хранившихся поблизости святынь, однако Спиридон накрыл пламя своим одеянием, которое при этом не воспламенилось, и залил его водой. При этом сам он остался невредим. На протяжении десятилетий его сподвижником в вере был и Никодим. Они прожили до преклонных лет, а после кончины их мощи поместили там же — в Ближних пещерах.

Традиционно этих святых на Руси почитают как хранителей дома от пожара, а также других несчастий.

Что нельзя делать в этот день:

Как и в любой другой день, не стоит злиться на человека, который вас обидел. Но именно сегодня это категорически делать нельзя — риск сглаза очень велик. Лучше пройти мимо и пожелать про себя обидчику всего наилучшего.

Что можно делать в этот день:

Тем православным верующим, кто соблюдает пост, осталось немного времени, чтобы ни в чем себе не отказывать. Рождественский пост наступит уже 28 ноября, а завершится 6 января 2020 года.

Влияние Луны:

После прошедшего полнолуния наступило время быстрых и энергичных действий. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений, либо связанных с анализом новой информации.

Успех сулит в финансовых операциях и сделках с ценными бумагами. Благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания.

Сновидения: вещие. То, что приснится, покажет исход волнующей человека проблемы.

День ангела: Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Характерно, что несмотря на обилие именин для мужского пола, 13 ноября в церковном календаре нет ни одной святой женского пола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дне Параскевы-Пятницы, Бабьей заступницы.