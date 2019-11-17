Красавица-подруга Михаила Шуфутинского. Кто она?

Михаил Шуфутинский впервые вышел в свет с избранницей, которая даже младше его сыновей! Что связывает легенду шансона с этой женщиной? На какие эксперименты готов Михаил? И правда ли, что Шуфутинский решил податься в рэп? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Артисту в этом году исполнился 71 год. Совсем недавно он появился в компании женщины, которая на 30 лет младше его.

Кадр из передачи «Светская хроника»

44 года Шуфутинский прожил в браке и не раз утверждал, что он однолюб. В 2015 году его супруга Маргарита скончалась от сердечной недостаточности. Певец тяжело переживал утрату. В тот период его поддерживала семья, коллеги, а еще молодая танцовщица из шоу-балета, который постоянно гастролирует с Михаилом.

Светлана Уразова, так зовут нынешнюю спутницу Шуфутинского, работает с ним уже 15 лет. По словам девушки, она уже давно симпатизировала шансонье, но в своих чувствах призналась уже после того, как Михаил овдовел. Со временем Шуфутинский смог ответить ей взаимностью.

Теперь им не приходится играть, чтобы показать чувства на сцене. Вместе Михаил и Светлана и работают, и отдыхают.

«Чем мы занимаемся? Нетрудно догадаться!» — отшучивается певец.

Друзья и коллеги Шуфутинского отмечают, он словно помолодел за последние несколько лет. Ради Светланы артист даже похудел на 30 килограммов. Но предложение руки и сердца артист своей спутнице пока делать не собирается.

Молодым шансонье остается и для творческих экспериментов. Недавно он записал трек с репером ST. За две недели клип на песню собрал около миллиона просмотров в интернете.

Михаил Захарович утверждает — у него нет цели привлечь молодежь в ряды своих поклонников.

«У меня есть своя огромнейшая аудитория, я бесконечно выступаю во всех концертах на разных площадках. И в основном они собирают, эти площадки, полные залы для меня. Поэтому, ну, я чувствую себя вполне самодостаточно, я не ищу возможности таким образом реализоваться».

Шуфутинский отметил: он готов к любым дуэтам, главное, чтобы ему нравилась песня.

«Для меня совершенно неважно, в каком жанре она написана. Если я с этой задачей справлюсь и смогу отведенную мне роль исполнить — я ее исполню. Независимо от того, это рэпер — мой партнер, или артист рок-н-ролла, или он старше меня, или мы ровесники, или он совсем намного моложе меня».

Михаил Шуфутинский утверждает: он вовсе не молодится. Чувствует себя на свой возраст и гордится тем, что делает.

«Я уже не молодой, я уже старый, но я полон энергии. И то, что я делаю, я люблю. Мне меняться не нужно. Меняться нужно тому, кому сегодня не везет и у кого сегодня что-то не получается. У меня все получилось».

У Шуфутинского, безусловно, все получилось. В свои 71 он высокооплачиваемый и востребованный артист. Стоимость его концерта начинается от 25 тысяч долларов. Это более полутора миллиона рублей. Правда, теперь он нечасто выступает и гастролирует, предпочитает быть вместе с сыновьями и внуками и уделяет время молодой спутнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Шуфутинский готовится к свадьбе.