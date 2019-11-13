Джанабаева рассказала о ревности к Меладзе

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева рассказала о ревности к мужу Валерий Меладзе. Слова супругов приводит интернет-журнал Woman’s day. По словам певицы, на концертах вокруг артиста находится много людей, в основном, женщин. Многие из них наверняка влюблены в своего кумира. Но в такие моменты Альбина не ревнует благоверного. Она понимает: на сцене он в первую очередь принадлежит зрителям.

Меладзе добавил, что во время пения не всегда думает о супруге. Хотя в его песнях много личных строк. В большинстве случаев певец концентрируется на работе и обмене энергией с залом. То же самое во время исполнения своего репертуара делает Джанабаева.

Из-за плотного рабочего графика Меладзе часто не бывает дома. В такие периоды Альбина присылает ему фото детей — пятнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луки. На расстоянии супруги обмениваются письмами и иногда сохраняют лучшие из них. А когда выпадают свободные дни между турами, влюбленные стараются проводить их вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Меладзе поделился подробностями семейной жизни с Альбиной Джанабаевой.