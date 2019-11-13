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  4. Девочка из Махачкалы умерла во сне в «Артеке»

Девочка из Махачкалы умерла во сне в «Артеке»

, 12:16 | Нюра Незванова 20

Как стало известно 5-tv.ru, ребенок не жаловался на здоровье.

Фото: Известия / Александр Казаков

15-летняя девочка скончалась после ночного сна в детском лагере «Артек». Об этом сообщили в следственном комитете по Крыму и Севастополю. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, ребенок лег спать, а утром ее обнаружили без признаков жизни. На месте происшествия работают криминалисты, назначен ряд экспертиз для установления причин смерти несовершеннолетней. Известно, что ребенок приехал на отдых из Махачкалы.

Как стало известно 5-tv.ru, на теле подростка не обнаружено следов насилия, жалоб на здоровье от девочки не слышали. Одна из приоритетных версий трагедии, у ребенка были возможные проблемы с сердцем, но эта информация не получила официального подтверждения.

Следователи в настоящий момент допрашивают персонал оздоровительного учреждения.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что 12-летний мальчик был экстренно доставлен из «Артека» в ялтинскую больницу, в которой через несколько часов скончался от пневмонии.

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