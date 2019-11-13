Плющенко рассказал, что угрозы убийством их сыну поступали продолжительное время

Евгений Плющенко в комментарии 5-tv.ru подтвердил, что их с Яной Рудковской сыну поступали угрозы, причем довольно продолжительное время.

«Есть такая история», — сказал прославленный фигурист.

Иных подробностей звездный папа раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством. Звездная пара уже обратилась в полицию с заявлением о том, что некая женщина пишет их сыну в социальной сети сообщения с угрозами.

Фигурист и продюсер обратились к известному адвокату, чтобы он представлял их интересы.

Правоохранители проводят проверку по факту этого обращения.