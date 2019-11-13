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  4. Плющенко рассказал, что угрозы убийством их сыну поступали продолжительное время

Плющенко рассказал, что угрозы убийством их сыну поступали продолжительное время

, 12:52 | Нюра Незванова Эксклюзивное интервью 1 598

Яна Рудковская и ее супруг обратились в полицию с заявлением.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Евгений Плющенко в комментарии 5-tv.ru подтвердил, что их с Яной Рудковской сыну поступали угрозы, причем довольно продолжительное время.

«Есть такая история», — сказал прославленный фигурист.

Иных подробностей звездный папа раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством. Звездная пара уже обратилась в полицию с заявлением о том, что некая женщина пишет их сыну в социальной сети сообщения с угрозами.

Фигурист и продюсер обратились к известному адвокату, чтобы он представлял их интересы.

Правоохранители проводят проверку по факту этого обращения.

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