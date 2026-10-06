Адвоката Соловьева оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы назначил адвокату Леониду Соловьеву административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом 5-tv.ru сообщила защитник Алена Савельева, представляющая интересы Соловьева в суде.

Поводом для разбирательства стала публикация, размещенная в социальной сети «ВКонтакте». Речь идет об административном деле о дискредитации Вооруженных сил РФ.

По словам Савельевой, защита намерена обжаловать это решение.

Соловьев известен как юрист, представлявший интересы телеведущей Татьяны Лазаревой*. В частности, он участвовал в деле об уклонении от обязанностей иностранного агента. Также он защищал в суде Алексея Навального**.

Обвинение в дискредитации ВС РФ было предъявлено Соловьеву 17 сентября. Ему вменяли публичные действия, направленные на дискредитацию Российской армии. Максимальное наказание по этой статье предусматривало штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогеру Аязу Шабутдинову сократили срок на год — с семи до шести лет. Шабутдинову инкриминируют 113 эпизодов мошенничества, относящихся к категории особо крупного размера. В ходе обращения к суду он принес извинения потерпевшим. По его словам, он стремится рассчитаться со всеми, а замороженных средств, как он утверждает, должно хватить для полного покрытия долгов. Еще Шабутдинов настаивал на предоставлении ему шанса вернуться к семье.

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* — признана в России иноагентом, а также включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга