Покупать дом летом — ошибка? Почему осенью всплывают главные проблемы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 40 0

Именно в дождливую погоду можно заметить то, что в сухой сезон остается незаметным.

Фото, видео: © Getty Images/Francois JOURDAN/Contributor; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: осенью недостатки участка становятся заметнее

Покупать загородный дом или участок лучше осенью. Об этом на женском форуме в Сколково 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

Летом участок после нескольких солнечных недель может выглядеть сухим и практически идеальным. Однако с приходом осенних дождей ситуация способна резко измениться. С такой проблемой столкнулась и сама Юсова.

В июле, когда она покупала дачу, территория была сухой и ухоженной, а осенью значительная ее часть оказалась затоплена.

«Покупала в июле, все было сухо, все было хорошо. А сейчас я понимаю, что у меня половина участка затоплена и стоит в воде», — рассказала риелтор.

Поэтому перед покупкой стоит приехать на объект после дождя и внимательно осмотреть территорию. Важно посмотреть, куда уходит вода, не скапливается ли она возле дома и справляется ли дренаж со своей задачей. Не лишним будет проверить и подвал — по его состоянию иногда можно понять, есть ли проблемы с повышенной влажностью.

Юсова также посоветовала не ограничиваться самостоятельным осмотром. По ее словам, перед покупкой дома или участка лучше пригласить специалиста для экспертизы. Он сможет проверить то, что сложно заметить неподготовленному человеку, в том числе обнаружить скрытую плесень.

Кроме состояния самого объекта, важно проверить коммуникации.

Покупателю также необходимо внимательно изучить документы на дом и земельный участок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему низкий ежемесячный платеж при покупке жилья у застройщика не всегда означает выгодные условия. Рассрочка, отсутствие первоначального взноса и другие специальные предложения могут обернуться для покупателя дополнительными расходами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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