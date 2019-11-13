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  4. Видео: сын Мика Джаггера зажигательно спел на русском трек Элджея и Feduk

Видео: сын Мика Джаггера зажигательно спел на русском трек Элджея и Feduk

, 13:55 | Валентин Черников Видео 123

В Instagram наследник рок-звезды исполнил знаменитую песню российских музыкантов «Розовое вино».

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Фото, видео: Instagram @lucasjagger

Сын Мика Джаггера Лукас похоже в восторге от российских рэперов — Элджея и Feduk. В Instagram он выложил видео, на котором поет трек «Розовое вино» и трясет головою в такт. К удивлению российских пользователей соцсети, 20-летний англичанин исполняет песню близко к тексту.

Судя произношению, он не понимает значения слов этой композиции, но молодому человеку это не мешает испытывать удовольствие.

«Русская музыка удивительна», — приписал он к ролику.

Джаггер-младший один из восьми детей солиста Rolling Stones. Поклонники отмечают, что он больше всех похож на знаменитого родителя. Однако не музыкальными предпочтениями.

Трек «Розовое вино» стало хитом 2017 года. Тем летом наследник рок-звезды вместе с отцом побывал в России. Не исключено, что русской танцевальной музыкой Лукас проникся именно в той поездке. Клип «Розовое вино» набрал почти 250 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мик Джаггер попал в ТОП-5 знаменитостей, которые стали отцами в позднем возрасте.

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