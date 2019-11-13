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  4. «Комментарии станут интереснее»: во ВКонтакте добавят дизлайки

«Комментарии станут интереснее»: во ВКонтакте добавят дизлайки

, 19:01 | Игорь Рязов Видео 43

Высказывания, которые пользователи крупнейшей российской соцсети оценят негативно, будут скрывать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/about

Пользователи социальной сети ВКонтакте получат возможность поставить дизлайк чужому комментарию. Об этом представители соцсети объявили на VK Content Day.

Мероприятие 13 ноября проходит в Москве. На презентации было сказано, что возможность поставить дизлайк позволит пользователям понять, сколько людей поддерживают ту или иную точку зрения. Это также будет полезно для всех типов сообществ.

«Комментарии станут интереснее, потому что конструктив останется в беседе, а негатив — спрячется за дизлайками», — сказала представительница соцсети.

На презентации также рассказали о других новых функциях. Так, запустятся тематические ленты, которые смогут курировать участники открытой редакции. Авторы и медиа получат новый способ монетизации под названием VK Donut.

Кроме того, обновятся приглашения на мероприятия; истории сделают доступными для всех типов сообществ; в мини-приложения добавят интерактивные стикеры.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Вконтакте вышла на борьбу с оскорблениями. Тестировать новую систему соцсеть начала в День народного единства.

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