Проекты женщин-предпринимателей набирают популярность в России

Россиянки все чаще занимают лидирующие корпоративные посты. Гендерные границы стирает Национальный проект по малому и среднему бизнесу и индивидуальному предпринимательству. Успешные бизнес-леди делятся своими достижениями в соцсетях, на семинарах и личных встречах.

Они убеждены: современная женщина не должна недооценивать себя и сомневаться в своих силах. И личным примером доказывают: совмещать семью и карьеру возможно.

Где женщинам помогают стать востребованными специалистами и начать свое дело, выяснила Елена Хмура.

Поднять в воздух пассажирский авиалайнер и совершить перелет через Альпы. Под руководством инструктора на этом симуляторе может даже ребенок. Первый в России тренажерный центр, где всех желающих научат управлять самолетом, принимает восемнадцать тысяч человек в год.

«Не может врач сесть за штурвал самолета и управлять им. Его никто не пустит в кабину реального самолета. Здесь у него такая возможность есть», — рассказывает предприниматель Светлана Мильская.

Основатель Светлана Мильская признается — раньше с авиацией ее ничто не связывало. Но однажды решила исполнить мечту своего сына — оказаться в кабине пилота. Сейчас она руководит компанией, которая строит авиасимуляторы. Открыта школа юного пилота, на лекции приглашают и взрослых.

Для тех, кто боится летать, такой виртуальный рейс — это лучший способ избавиться от страхов, говорят психологи. Секрет в том, что человек понимает происходящее и контролирует ситуацию. Сейчас мы попали в грозу и зону турбулентности. Но скоро из нее выберемся.

У Светланы нет конкурентов, но много единомышленниц. Среди российских женщин больше руководителей, чем где-либо в мире — 43%. Начать свое дело, даже не имея опыта, с этого года стало проще, благодаря национальному проекту поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас в малом бизнесе в России женщин около трети, и это не предел.

«Если их активность будет аналогична, допустим, активности женщин в Норвегии, в этом случае мы можем прибавить 4% ВВП», — считает Милена Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития.

По всей стране открыты центры «Мой бизнес», где активным женщинам оказывают помощь. Здесь их консультируют юристы, и даже рассчитают бизнес-план. На льготных условиях выдают микрозаймы, и поощряют за успехи — вручают премии, проводят конкурсы. Специально для женщин появились и образовательные программы. Одна из самых популярных — «мама-предприниматель». Ею активно пользуются те, кто ушли в декретный отпуск, но хотят работать.

«Целеустремленные, они очень усидчивые. В них заложен такой большой потенциал, что если им просто поверить в себя при определенной поддержке государства, это приводит к тому, что нас становится намного больше», — говорит предприниматель Светлана Мильская.

Проекты российских женщин-предпринимателей успешны и за рубежом. Так, очередной авиатренажерный центр компания Светланы Мильской уже через месяц открывает в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сразу два проекта стартовали в рамках платформы «Россия — страна возможностей».