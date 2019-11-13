  1. Пятый канал
  4. Проекты женщин-предпринимателей набирают популярность в России

Проекты женщин-предпринимателей набирают популярность в России

, 19:17 Эфирная новость 17

По всей стране открыты центры «Мой бизнес», где активным женщинам оказывают помощь.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Россиянки все чаще занимают лидирующие корпоративные посты. Гендерные границы стирает Национальный проект по малому и среднему бизнесу и индивидуальному предпринимательству. Успешные бизнес-леди делятся своими достижениями в соцсетях, на семинарах и личных встречах.

Они убеждены: современная женщина не должна недооценивать себя и сомневаться в своих силах. И личным примером доказывают: совмещать семью и карьеру возможно.

Где женщинам помогают стать востребованными специалистами и начать свое дело, выяснила Елена Хмура.

Поднять в воздух пассажирский авиалайнер и совершить перелет через Альпы. Под руководством инструктора на этом симуляторе может даже ребенок. Первый в России тренажерный центр, где всех желающих научат управлять самолетом, принимает восемнадцать тысяч человек в год.

«Не может врач сесть за штурвал самолета и управлять им. Его никто не пустит в кабину реального самолета. Здесь у него такая возможность есть», — рассказывает предприниматель Светлана Мильская.

Основатель Светлана Мильская признается — раньше с авиацией ее ничто не связывало. Но однажды решила исполнить мечту своего сына — оказаться в кабине пилота. Сейчас она руководит компанией, которая строит авиасимуляторы. Открыта школа юного пилота, на лекции приглашают и взрослых.

Для тех, кто боится летать, такой виртуальный рейс — это лучший способ избавиться от страхов, говорят психологи. Секрет в том, что человек понимает происходящее и контролирует ситуацию. Сейчас мы попали в грозу и зону турбулентности. Но скоро из нее выберемся.

У Светланы нет конкурентов, но много единомышленниц. Среди российских женщин больше руководителей, чем где-либо в мире — 43%. Начать свое дело, даже не имея опыта, с этого года стало проще, благодаря национальному проекту поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас в малом бизнесе в России женщин около трети, и это не предел.

«Если их активность будет аналогична, допустим, активности женщин в Норвегии, в этом случае мы можем прибавить 4% ВВП», — считает Милена Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и предпринимательства Минэкономразвития.

По всей стране открыты центры «Мой бизнес», где активным женщинам оказывают помощь. Здесь их консультируют юристы, и даже рассчитают бизнес-план. На льготных условиях выдают микрозаймы, и поощряют за успехи — вручают премии, проводят конкурсы. Специально для женщин появились и образовательные программы. Одна из самых популярных — «мама-предприниматель». Ею активно пользуются те, кто ушли в декретный отпуск, но хотят работать.

«Целеустремленные, они очень усидчивые. В них заложен такой большой потенциал, что если им просто поверить в себя при определенной поддержке государства, это приводит к тому, что нас становится намного больше», — говорит предприниматель Светлана Мильская.

Проекты российских женщин-предпринимателей успешны и за рубежом. Так, очередной авиатренажерный центр компания Светланы Мильской уже через месяц открывает в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сразу два проекта стартовали в рамках платформы «Россия — страна возможностей».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

19:53
Человеческий череп обнаружен в рюкзаке посетителя ТЦ в Краснодаре
19:47
Нарядная Пугачева захотела «рвануть» из дома, пока дети спят
19:39
На участке разведения сил в Петровском началась фаза разминирования
19:33
Прилучный и Муцениеце показали весь спектр эмоций в новом клипе Мота
19:31
Украинская Рада поддержала скандальный закон о продаже земли
19:28
Анастасия Решетова показала на фото, как кормит малыша

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Любовь и драма доцента СПбГУ: Почему девушки предпочитают пожилых мужчин

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев