В Петербурге, в Государственном экономическом университете, открылась «Неделя Карьеры». Для сотен студентов это уникальный шанс еще до получения диплома начать строить свое трудовое будущее. В течение пяти дней молодые люди смогут напрямую встретиться с представителями 170 различных компаний и предприятий. Узнать о вакансиях, рассказать о себе и, возможно, сделать первый шаг по карьерной лестнице.

«Такие мероприятия дают возможность напрямую пообщаться работодателю и студенту, пройти в игровой форме собеседование, а, возможно, даже сразу попасть на стажировку или работу», — пояснил руководитель проектов АНО «Россия страна возможностей» Лука Горубин.

«Неделя Карьеры» — это один из 20 самостоятельных проектов платформы «Россия-страна возможностей». В их работе принимают участие более полутора миллионов человек.

А в Москве представили еще один проект платформы — всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Как заявила на открытии вице-премьер правительства Ольга Голодец, это даст амбициозную траекторию развития туризму. Ведь от качественной подготовки персонала зависит уровень отдыха туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — конкурсе управленцев «Лидеры России».