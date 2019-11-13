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Сразу два проекта стартовали в рамках платформы «Россия — страна возможностей»

, 14:46 Эфирная новость 43

В Петербурге проходит «Неделя Карьеры», а в Москве начался конкурс «Мастера гостеприимства».

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

В Петербурге, в Государственном экономическом университете, открылась «Неделя Карьеры». Для сотен студентов это уникальный шанс еще до получения диплома начать строить свое трудовое будущее. В течение пяти дней молодые люди смогут напрямую встретиться с представителями 170 различных компаний и предприятий. Узнать о вакансиях, рассказать о себе и, возможно, сделать первый шаг по карьерной лестнице.

«Такие мероприятия дают возможность напрямую пообщаться работодателю и студенту, пройти в игровой форме собеседование, а, возможно, даже сразу попасть на стажировку или работу», — пояснил руководитель проектов АНО «Россия страна возможностей» Лука Горубин.

«Неделя Карьеры» — это один из 20 самостоятельных проектов платформы «Россия-страна возможностей». В их работе принимают участие более полутора миллионов человек.

А в Москве представили еще один проект платформы — всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Как заявила на открытии вице-премьер правительства Ольга Голодец, это даст амбициозную траекторию развития туризму. Ведь от качественной подготовки персонала зависит уровень отдыха туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — конкурсе управленцев «Лидеры России».

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