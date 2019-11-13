Бойца MMA Дмитрия Сосновского арестовали в Москве

Бойца смешанных единоборств (MMA) Дмитрия Сосновского арестовали в Москве в связи с уголовным делом о похищении человека. Об этом сообщает «МК».

Постановление о заключении Сосновского под стражу вынес Пресненский суд Москвы. Там уточнили, что спортсмена подозревают в причастности к похищению человека группой лиц (часть третья статьи 126 УК РФ).

Вместе с Сосновским были задержаны еще четыре человека. Один из них – боец ММА Александр Гладков. Один из адвокатов сказал, что его подзащитный оказался не в том месте, не в то время. Личность своего клиента он раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со смертельным избиением полицейскими отца бойца ММА.