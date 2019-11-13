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В Крыму пропала пятилетняя девочка

, 21:29 Эфирная новость 171

В поисках в селе Кропоткино участвует более ста человек.

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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

В Крыму в эти минуты ищут пятилетнюю девочку, которая пропала накануне.

Она ушла из дома в селе Кропоткино и до сих пор не вернулась. На поиски подняты полицейские. Они также рассчитывают на помощь волонтеров. Подробности исчезновения пятилетней Даши пока не сообщаются, как и то, почему ребенок остался без присмотра.

Как сообщили в региональном МВД, девочка ушла из дома 12 ноября и до сих пор не вернулась.

«В селе Кропоткино организован штаб. На данный момент в штабе зарегистрировано 136 человек», — заявили ТАСС в добровольческом поисково-спасательном отряде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

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