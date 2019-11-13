Адвокат арестованного бойца MMA Сосновского раскрыл подробности дела о похищении

Боец смешанных единоборств (MMA) Дмитрий Сосновский, арестованный по делу о похищении человека, ни в чем не виновен. Об этом и подробностях дела 5-tv.ru рассказал адвокат спортсмена Равиль Саберов.

«В суде сегодня я утверждал и утверждаю, что этот человек (Сосновский – Прим. ред) случайно, наверное, оказался в ненужное время в ненужном месте. Он ни у кого никаких денежных средств не вымогал, никого не похищал», – сказал Саберов, добавив, что его подзащитный не имел мотива, так как хорошо зарабатывает.

По его словам, на видеозаписи с моментом происшествия видно, что никто не заталкивал потерпевшего в машину якобы для похищения. Он сам сел в нее и спокойно уехал из офиса, в который часто приходил по работе.

«При таких обстоятельствах у меня возникает вопрос: «А где же похищение? Где вымогательство?» Телесные повреждения, о которых говорится, не доказано вообще, что он их получил», – добавил адвокат Сосновского.

В заключение он уточнил, что в качестве потерпевшего выступает некто по фамилии Митрофанов. Всего он обвинил пятерых человек, ряд из которых учредили совместно с ним компанию.

Как сообщал 5-tv.ru, 13 ноября суд арестовал Дмитрия Сосновского и еще четверых человек в рамках дела о похищении. 22 октября фигуранты дела якобы затолкали мужчину в автомобиль и привезли в офис для беседы о возвращении долга в виде машины Kia. Потерпевший заявил, что разговор сопровождался побоями и угрозами.