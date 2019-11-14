В партии «Слуга народа» отреагировали на заявления Коломойского

Неожиданное заявление сделал сегодня украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Олигарх, которого многие называют спонсором Евромайдана и войны в Донбассе, вдруг высказался за скорейшее прекращение вооруженного конфликта. Такое заявление миллиардер сделал в интервью американской газете The New York Times. Подчеркнув, что США лишь используют Украину против своего геополитического соперника — России. Киеву же нужно восстановить связи с Москвой.

«Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, США, заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», — заявил Коломойский.

Как раз в Донбассе сегодня сделали еще один шаг к миру. Ровно в полдень на участке разведения сил в Петровском — под Донецком — началась фаза разминирования. ОБСЕ подтверждает, что мероприятия проходят зеркально — со стороны Украины и ДНР. Этот этап продлится до 19-го ноября.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что такими заявлениями Коломойский пытается привлечь к себе внимание СМИ, так как «соскучился по медиа-вниманию», а это неправильно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, украинский олигарх заявил, что российские танки рано или поздно появятся в Польше, и тогда НАТО понадобятся памперсы.