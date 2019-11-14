«НАТО испачкает штаны»: Коломойский предсказал появление танков России в Польше

Российские танки рано или поздно появятся в Польше, и тогда НАТО понадобятся памперсы. Такое заявление сделал украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время интервью газете The New York Times.

«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы, а ваше НАТО испачкает штаны и будет покупать памперсы», — сказал Коломойский.

Его заявление прозвучало в контексте необходимости для Киева наладить связи с Москвой. Бизнесмен уверен, что сотрудничество с Россией нужно для «экономического выживания» Украины.

«Дайте пять или десять лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется», — считает Коломойский.

По его словам, для восстановления отношений Украина могла бы взять 100 миллиардов долларов у России, направив их на борьбу с коррупцией.

«Я думаю, что они (россияне — Прим. ред) хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — заявил олигарх.

Он также сказал, что не считает возможным вхождение Украины в Евросоюз и НАТО. Если западные страны будут пренебрежительно относится к Киеву, то он пойдет на сближение с Москвой, подчеркнул Коломойский.

Как писал 5-tv.ru, в конце августа Игорь Коломойский призывал к частичному снятию санкций с России.