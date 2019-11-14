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  4. Глава ростовского управления ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны

Глава ростовского управления ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны

, 7:55 Эфирная новость 12

Кроме генерала Муслима Даххаева по делу проходят его заместители.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru

В Ростове-на-Дону на два месяца арестован начальник областного ФСИН. Муслим Даххаев подозревается в разглашении государственной тайны. Вопрос о мере пресечения суд рассмотрел в закрытом режиме, учитывая специфику статьи.

Известно, что кроме генерала Даххаева по делу проходят его заместители. Все они были задержаны оперативниками ФСБ вместе с управлением собственной безопасности ФСИН. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Официально дело засекречено. Адвокат генерала Александр Заманский заявил, что коррупционной составляющем в нем нет.

«Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено. Дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках. И признаки коррупционных преступлений не вменяются моему подзащитному», — заявил юрист в интервью ТАСС.

Защита будет обжаловать решение суда. К слову, Даххаев уехал после заседания без наручников и на обычной машине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, в отношении Муслима Даххаева велась разработка.

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