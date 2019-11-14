Список пострадавших и погибших студентов в ходе стрельбы в колледже Благовещенска

В результате стрельбы в колледже города Благовещенск погиб один человек, еще трое госпитализированы. Как сообщал ранее 5-tv.ru, второй погибший — открывший по однокурсникам огонь из пятизарядного ружья студент четвертого курса Даниил З.

Алексей Г. — погиб Егор С., 2002 года рождения — ранен. Касьян К., 2002 года рождения — ранен. Владислав Р., 1999 года рождения — ранен.

Медики заверяют, что угрозы для жизни молодых людей нет.

По предварительной информации 5-tv.ru, открывший стрельбу Даниил был ранен ответным огнем прибывшего на место происшествия сотрудником полиции. После чего он вернулся в здание, где, по некоторым данным, свел счеты с жизнью. Обстоятельства уточняются.