🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня 24 сентября. Это день, когда в привычной реальности могут появиться едва заметные трещины.
♈️ Овны
Овны, незнакомое место способно вызвать у вас чувство, будто вы уже бывали там раньше. Дайте волю этому чувству, оно позволит решится на важный поступок.
Космический совет: доверьтесь внутренним переменам.
♉ Тельцы
Тельцы, аромат, звук или прикосновение неожиданно пробудят сильную эмоцию. Такая мелочь позволит открыться тому, что разум игнорировал.
Космический совет: не ищите объяснений.
♊ Близнецы
Близнецы, незаконченная беседа неожиданно получит продолжение совсем в другой форме. Ответ может прийти от совсем другого человека.
Космический совет: судьба говорит с вами.
♋ Раки
Раки, пространство сегодня может показаться совсем не таким, каким вы его запомнили. Это знак, что пришло время для перемен в душе.
Космический совет: дом укажет путь.
♌ Львы
Львы, в другом человеке вы можете узнать себя. Это отличная возможность, чтобы понять, что именно вам нужно изменить, чтобы приблизиться к цели.
Космический совет: другие зеркало для вас.
♍ Девы
Девы, вы можете заметить закономерность там, где другие увидят обычную случайность. Цепочка мелких событий подведет к выводу.
Космический совет: следуйте за знаками.
♎ Весы
Весы, обратите внимание на тело. Оно сегодня будет особенно ярко реагировать на события, подсказывая вам, где нужно быть особенно осторожным.
Космический совет: доверьтесь физическим проявлениям.
♏ Скорпионы
Скорпионы, неясное предчувствие может сопровождать вас почти весь день. Это знак, что пришло время взглянуть в лицо своим страхам.
Космический совет: не подавляйте чувства.
♐ Стрельцы
Стрельцы, внутренние импульсы сегодня могут привести к нервозности. Найдите время на передышку и приведите нервы в порядок.
Космический совет: ищите гармонии.
♑ Козероги
Козероги, внезапная усталость от определенной темы станет важным сигналом. Перестаньте взваливать на себя то, что не близко.
Космический совет: откажитесь от лишнего.
♒ Водолеи
Водолеи, воображение может подбрасывать неожиданные образы. Не игнорируйте их, ведь они могут подарить вдохновение для новых свершений.
Космический совет: сохраните увиденное.
♓ Рыбы
Рыбы, сегодня у вас может появиться странная уверенность, будто все ответы у вас уже есть. Поддайтесь ей и двигайтесь за интуицией.
Космический совет: смотрите внутренним оком.
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