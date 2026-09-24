Российские войска закрепились на северо-западе Доброполья
Два населенных пункта освобождены на передовой за сутки.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru
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На передовой за минувшие сутки российские военные освободили два поселка. Это Красный Яр и Потихоново. Большую группировку противника в так называемом волчанском котле начали уничтожать по частям.
А в окруженном Доброполье наши войска закрепляются на северо-западе города. Разрушены опорники в лесных массивах и вражеский пункт управления дронами.
Отмечу, украинские формирования пытаются бить беспилотниками не только по линии фронта, но и по объектам в тылу — в том числе по Запорожской АЭС.
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