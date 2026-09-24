Гора, скорость и детские машинки: в Техасе прошел экстремальный заезд

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Кто добрался до финиша?

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Техасе прошли гонки взрослых участников на детских машинках

Экстремальные заезды — для взрослых мужчин! В Техасе толпа гонщиков забирается на гору и съезжает на полной скорости — в детских машинках.

Задача — хотя бы доехать до финиша. Судя по кадрам, получается это далеко не у всех.

Ранее 5-tv.ru сообщал о необычных соревнованиях, которые прошли в Мексике, где главным критерием допуска стала не скорость участников, а размер талии.

Перед стартом организаторы провели обязательные измерения и взвешивание участников. К гонке допускали только тех, чья талия превышала 120 сантиметров. Судьи тщательно проверяли параметры спортсменов перед выходом на трассу.

В забеге приняли участие десять человек. Участникам предстояло не только обогнать соперников, но и справиться с физической нагрузкой во время необычного соревнования. За гонкой наблюдали жители города, которые поддерживали спортсменов.

Победитель получил денежный приз в размере 1,5 тысячи песо, что составляет примерно 8 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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