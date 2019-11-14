Сборная России запустила экологический челлендж

Тренировку с бутылкой у контейнера для мусора провели российские футболисты. Таким необычным образом спортсмены сборной нашей страны решили объявить о запускаемой ими экологической акции.

Это челлендж, принять участие в котором может любой желающий. Условия простые. Необходимо снять на видео лишь один оригинальный удар, который отправит тару в бак для раздельного сбора отходов. Ролик необходимо опубликовать в социальных сетях с хэштегом #футбол челлендж до 20 ноября.

Авторы самых оригинальных подходов к бутылке получат футболку национальной команды с автографами игроков.