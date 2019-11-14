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Сборная России запустила экологический челлендж

, 9:12 Эфирная новость 25

Фанатам сборной игроки предложили продемонстрировать на видео самый лучший удар, который отправит пустую бутылку в мусорный бак.

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Фото, видео: Twitter @TeamRussia, 5-tv.ru

Тренировку с бутылкой у контейнера для мусора провели российские футболисты. Таким необычным образом спортсмены сборной нашей страны решили объявить о запускаемой ими экологической акции.

Это челлендж, принять участие в котором может любой желающий. Условия простые. Необходимо снять на видео лишь один оригинальный удар, который отправит тару в бак для раздельного сбора отходов. Ролик необходимо опубликовать в социальных сетях с хэштегом #футбол челлендж до 20 ноября.

Авторы самых оригинальных подходов к бутылке получат футболку национальной команды с автографами игроков.

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