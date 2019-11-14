Мошенники нашли новый способ красть деньги с банковских карт

Мошенники нашли новый способ вывода средств с банковских карт россиян. Об этом сообщили сотрудники крупнейших банков и финансовых сервисов.

Так, в пресс-службе Сбербанка работники поделились с «Известиями» информацией о том, что все чаще деньги со счетов их клиентов крадут при помощи так называемых методов социальной инженерии. Порядка 80% всех случаев мошенничества проходят именно таким образом. Злоумышленники используют сервис card2card, который позволяет переводить деньги с карты на карту даже между клиентами разных банков.

Для подтверждения перевода необходимо ввести код из смс-сообщения, которое приходит на телефон держателя карты. Мошенники, представляясь сотрудниками банка, просят продиктовать комбинацию чисел. Получив доступ к секретной информации, они оформляют перевод на нужную им сумму, а вместо карты получателя указывают реквизиты своего онлайн-кошелька.

Этот метод мошенничества становится все более распространен — если в 2018 году сотрудники Сбербанка не зафиксировали ни одного подобного случая, то в 2019 подобные истории случаются до четырех раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилась новая схема кражи данных клиентов российских банков.