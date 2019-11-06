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Названа новая схема кражи данных клиентов российских банков

, 7:15 Эфирная новость 36

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sina Schuldt, 5-tv.ru

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе похищения данных клиентов банков. По данным «Известий», мошенники делают ставку на дисциплинированность работников финансовых учреждений. Якобы от имени системных администраторов им на почту приходят письма с приглашениями на семинары по повышению квалификации. В них просят ввести логин и пароль от рабочей почты. Если жертва следует указаниям — аферисты получают доступ к служебным файлам. При этом выглядит все, как обязательная процедура — потерпевший может даже не догадываться о взломе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых фактах в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка.

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Названа новая схема кражи данных клиентов российских банков

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