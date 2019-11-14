К авиакатастрофе Boeing 737-500 в Казани в 2013 году привела ошибка пилота

СУ Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела по факту крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. В результате катастрофы погибли 50 человек.

Правоохранители установили, что к происшествию привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Выяснилось, что первый пилот не имел достаточных навыков управления воздушным судном. Его допустили управлять авиалайнером на основании фальсифицированных документов.

Кроме того, шеф-пилот авиакомпании «Татарстан» Виктор Фомин и заместитель генерального директора перевозчика Валерий Портнов не обеспечили должную подготовку Салихова. В результате он отправился в рейс, не имея базовых знаний и опыта в качестве пилота.

Трагический инцидент произошел 17 ноября 2013 года, когда командир воздушного судна, выполняя рейс «Москва-Казань», при посадке ввел самолет в сложное пространственное положение и допустил крушение авиалайнера.

В отношении первого пилота Салихова и второго пилота Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. В свою очередь, Портнову и Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного третьей частью 263-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине крушения Boeing 737-500 в Казани.