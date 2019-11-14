Склад горит рядом с Казанским вокзалом в Москве

Склад, где предположительно хранились цветы, горит в Москве рядом с Казанским вокзалом. Огнем охвачена площадь в 100 квадратных метров.

ЧП произошло в доме 2А. Сообщается, что есть угроза распространения огня.

На месте происшествия находятся экстренные службы города, которые пытаются сбить пламя. Также туда направлен пожарный поезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка. В ходе ликвидации возгорания Андрей Мейстер заметил беспомощное животное. Неравнодушный сотрудник вытащил зверька из огня и привел его в чувства.