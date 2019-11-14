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  4. Тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка — трогательное видео

Тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка — трогательное видео

, 12:01 | Карина Бернтгольц Видео 48

Героический поступок сотрудника МЧС вызвал уважение у пользователей сети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Erich Schmidt; Вконтакте @ru_chp

Тверской пожарный, спасший котенка из огня, стал настоящим героем социальных сетей. Сотрудник МЧС вместе с группой прибыл по вызову о пожаре в пристройке рядом с жилым домом во дворе «Пролетарки». Силами специализированных служб была экстренно проведена эвакуация 35 человек, находившихся в здании момент ЧП.

В ходе ликвидации возгорания пожарный Андрей Мейстер заметил беспомощного котенка. Неравнодушный сотрудник вытащил бедное животное из огня и привел его в чувства. В сети распространились кадры, на которых мужчина заботится о котенке, едва не погибшем в пожаре.

Бесстрашный поступок Мейстера вызвал уважение и восхищение пользователей. Они поблагодарили работника МЧС за его внимательность и готовность прийти на помощь ко всем, кто в этом нуждается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неравнодушные строители спасли несчастного пса, который около 40 минут барахтался в ледяной воде в озере в Свердловской области.

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