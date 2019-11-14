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Что говорят критики о новом фильме «Ангелы Чарли»?

, 15:51 | Мия Субботина 54

Мировая премьера полнометражного фильма «Ангелы Чарли» в России состоялась 14 ноября.

Фото: www.globallookpress.com / Colombia Pictures

В российский прокат вышел третий полнометражный фильм медиафраншизы «Ангелы Чарли». Режиссером новой картины стала Элизабет Бэнкс, а главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. В фильме повествуется о частном детективном агентстве Чарли Таунсенда и четверке ангелов, которой предстоит сразиться со злодеями.

Премьера на западе состоялась днем ранее, и зарубежные критики остались не в восторге от сценария.

Журналист Бенджамин Ли в обзоре The Guardian отметил, что, создателям не удалось выдержать баланс между экшеном и комедией.

«Действие не вызывает восторга и часто бессвязно редактируется, будь то сцена боя или автомобильная погоня. А когда смех и трюки сочетаются, не хватает искры, как в бокале шампанского, который простоял слишком долго», — подчеркнул журналист.

Журналист The Playlist Кимбер Майерс также разочаровался в новой киноленте. В картине он не заметил ни одного запоминающегося диалога героев.

«Если кто-то создаст супернарезку лучших моментов Кристен Стюарт на любом приложении, заменяющем YouTube, это станет более впечатляющим, чем фильм», — заметил критик.

Автор Джимми О в рецензии JoBlo's Movie Emporium отметил актерскую игру актрис, но сценарий фильма назвал слабым.

«Эти девушки неплохие, просто жаль, что фильм, в котором они находятся, не очень хорош», — подчеркнул журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьера блокбастера «Аванпост» пройдет в старейшем кинотеатре Берлина.

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