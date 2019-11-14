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Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге — видео

, 17:07 | Светлана Александрова Эксклюзивное видео 11

Микроавтобус, в котором ехал потомок царской семьи, перевернулся на набережной Невы. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Великий князь Георгий Михайлович Романов попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге, сейчас он в больнице. Потомок царской семьи приехал в Северную столицу для участия в культурном форуме. Частный микроавтобус, в котором он ехал, по какой-то причине перевернулся на Синопской набережной. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщает 78.ru, по счастливой случайности, в аварии никто серьезно не пострадал — машина упала в нескольких метрах от встречной полосы.

«Меня уберег господь», — сказал позже Романов.

Сейчас 38-летний великий князь остается на обследовании в госпитале — медики считают, что нужно более детально оценить его состояние. Произошедшее подтвердил директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Закатов. По его словам, князь смог сам выбраться из авто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Георгий Романов вместе со своей матерью — великой княжной Марией Владимировной проехали по Крымскому мосту на российской Lada Largus.

Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге — видео

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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