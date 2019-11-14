Елка трепетно поздравила сводную сестру с днем рождения

Популярная российская певица Елка (Елизавета Иванцив) старается не афишировать свою частную жизнь, но настал повод, когда избежать публичности не удалось. 14 ноября, в день рождения ее младшей сводной сестры Евгении, через Instagram артистка призналась ей в теплых чувствах.

Когда Лизе было 14 лет, ее родители разошлись. Мама создала с другим мужчиной новую семью, в которой и родилась Женя.

«Сестра, я люблю тебя. Мне всегда кажется, что я недостаточно тебя люблю, но я буду учиться всю жизнь. Просто знай, что если бы не ты, у меня было бы гораздо меньше шансов выжить. Не в переносном», — загадочно подписала певица совместные фото.

Елка также назвала Евгению «самой прекрасной девочкой в мире».

«Я не лучшая сестра, но нам не могло повезти одинаково. Зато у меня лучшая сестра во вселенной. Спасибо тебе за все», — добавила артистка.

Instagram @elkasinger

Первой на пост откликнулась коллега по музыкальному цеху солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

«Такая она светлючая! Прекрасная! С праздником!» — написала она.

Остальные подписчики Елки сошлись во мнении, что Евгения — замечательная и красивая девушка.

«Ура-ура! Если бы сестер не было, их бы следовало выдумать», — написала одна из них.

«Пусть будет все хорошо. Много радости, счастья, здоровья и успехов», — пожелала другая.

«У меня две сестры. Это круто!» — рассказала третья.

Ранее Елка ответила юзеру, упрекнувшему ее в «потрепанности».